​Uhapšen maloletnik kod koga je pronađena ručna bomba (video)

Politika pre 5 sati
​Uhapšen maloletnik kod koga je pronađena ručna bomba (video)

​Izvršio je krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i PU za grad Beograd uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Novog Sada osumnjičenog da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je danas MUP. Kako se navodi, policijski službenici su, noćas oko 2.15 časova, osumnjičenog koji je na glavi imao fantomku i kapuljaču, uočili u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Otkriveno ko je bacio bombu na restoran na Novom Beogradu! Hitno se oglasio Dačić: Lisice na ruke stavljene dvojici mladića

Otkriveno ko je bacio bombu na restoran na Novom Beogradu! Hitno se oglasio Dačić: Lisice na ruke stavljene dvojici mladića

Blic pre 16 minuta
U Beogradu uhapšen maloletnik iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

U Beogradu uhapšen maloletnik iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Euronews pre 2 sata
Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

RTV pre 3 sata
Određen pritvor osumnjičenima za bombaški napad na Čolinu kuću! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako…

Određen pritvor osumnjičenima za bombaški napad na Čolinu kuću! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako su se ponašali u tužilaštvu!

Kurir pre 4 sati
MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

Danas pre 5 sati
Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom na Zvezdari

Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom na Zvezdari

Serbian News Media pre 7 sati
Dačić: Uhapšen i treći osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Dačić: Uhapšen i treći osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Danas pre 21 minuta
AMSS apelovao na vozače da zbog magle voze sporije pored reka i na putevima kroz kotline

AMSS apelovao na vozače da zbog magle voze sporije pored reka i na putevima kroz kotline

N1 Info pre 31 minuta
Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

N1 Info pre 16 minuta
(FOTO, VIDEO)Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši…

(FOTO, VIDEO)Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši medicinari“

Danas pre 51 minuta
Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Slobodna Evropa pre 41 minuta