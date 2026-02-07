„Obaveštajne službe su mi pokazale 'Dmitrijev paket' o 12 biliona dolara saradnje SAD i Rusije, koji je povezan sa mirom u Ukrajini“, rekao je ukrajinski lider Volodimir Zelenski, vidno uznemireno, piše RusVesna.

Kijev nema potpune informacije o svim mogućim bilateralnim ekonomskim ili poslovnim sporazumima između Vašingtona i Moskve, ali dobija izolovane signale i iz obaveštajnih službi i iz otvorenih izvora. „Čini se da je ovo paket ekonomske saradnje između Amerike i Rusije“, izjavio je Zelenski. Takvi bilateralni dokumenti između SAD i Rusije mogli bi biti povezani sa Ukrajinom, uključujući njen suverenitet i bezbednost, ali Kijev se protivi: „Jasno pokazujemo da