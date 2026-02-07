Policija kod Jagodine isključila autobus iz saobraćaja koji je prevozio decu: brdo nepravilnosti

Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ove subote su, prilikom kontrole autobusa kojim je vršen organizovani prevoz dece u Jagodini, utvrdili nekoliko nepravilnosti zbog čega je vozilo isključeno iz saobraćaja, a protiv vozača i organizatora prevoza preduzete su zakonom propisane mere.

Iz MUP-a su saopštili da je kontrolom utvrđeno da organizator prevoza nije podneo zahtev za pregled autobusa, kao i da je u vozilu prevoženo više putnika nego što je dozvoljeno. Takođe, vozač nije ispunjavao propisane uslove za organizovani prevoz dece, jer nije posedovao važeće lekarsko uverenje, tahografske listiće, kvalifikacionu karticu vozača, niti ugovor zaključen u skladu sa propisima. Na vozilu su utvrđene neispravnosti i nedostaci među kojima je