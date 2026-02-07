Nedelja u Novom Sadu: Oblačno, ali prijatnije temprature

Nedelja u Novom Sadu: Oblačno, ali prijatnije temprature

Nedelja u Novom Sadu biće oblačna, sa mogućom slabom kišom.

Duvaće slab i umeren vetar, a temperature se narednih dana neće spuštati ispod nule. Tako će u nedelju biti između četiri i 11 stepeni Celzijusa. Početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće jugoistočni vetar, koji će ponovo dostizati i olujne udare. U ponedeljak će biti između dva i deset stepeni, dok će utorak biti promenljivo oblačno, sa mogućim suncem, i temperaturom između jedan i osam stepeni. Od petka slabljenje košave i skretanje vetra na
