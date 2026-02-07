Održan skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Održan skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu

Na danas organizovanom skupu podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu Mariji Radovanović zatraženo je da ona bude vraćena na posao.

Studenti su ranije saopštili da je sekretarka Medicinskog fakulteta "nezakonito dobila otkaz, jer je kao uzbunjivač prijavila protivpravno delanje oktroisane uprave fakulteta". "Nećemo ćutati i nećemo dozvoliti da bilo ko trpi posledice zbog podrške studentima i ukazivanja na nezakonitosti. Ne damo Mariju", naveli su studenti na Instagramu. Skup koji su organizovali studenti u blokadi Medicinskog fakulteta je počeo ispred Dekanata tog fakulteta, a nakon šetnje je
