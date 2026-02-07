Severna Makedonija: Zaplenjeno oko 40 tona marihuane

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije saopštilo je danas da je zaplenjeno više od 40 tona droge u firmama za proizvodnju medicinskog kanabisa u Skoplju i istočnom regionu zemlje.

Kako se navodi u saopštenju, u toku je opsežna akcija tokom koje je zaplenjena velika količina marihuane i kod pravnog lica u Skoplju pronađeno i zaplenjeno oko devet tona marihuane i više 1.300 boca ulja kanabisa (poluproizvoda), a u nekoliko firmi u istočnom regionu zaplenjeno više od 31 tona marihuane i biomase. "U koordinaciji sa Upravom carina i Komisijom za kontrolu ove vrste aktivnosti Ministarstva zdravlja, sprovedene su kontrole u ​​više pravnih lica čija