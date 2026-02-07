Međedović u finalu kvalifikacija turnira u Roterdamu

Mladom Novopazarcu, koji je kao 80. teniser na ATP listi prvi nosilac kvalifikacija, u oba seta je po jednom oduzeo servis Basilašviliju (137. igraču na svetu).

Meč je trajao 65 minuta. Za plasman u glavni žreb Međedović će igrati protiv Francuza Luke Pavlovića (219. na ATP listi), koji je na startu kvalifikacija bio bolji od Britanca Bilija Herisa. Turnir u Roterdamu pripada seriji 500, igra se u dvorani, na tvrdoj podlozi, za nagradni fond od 2,4 miliona evra.