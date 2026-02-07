Međedović u finalu kvalifikacija turnira u Roterdamu

Radio sto plus pre 3 sata
Međedović u finalu kvalifikacija turnira u Roterdamu

Mladom Novopazarcu, koji je kao 80. teniser na ATP listi prvi nosilac kvalifikacija, u oba seta je po jednom oduzeo servis Basilašviliju (137. igraču na svetu).

Meč je trajao 65 minuta. Za plasman u glavni žreb Međedović će igrati protiv Francuza Luke Pavlovića (219. na ATP listi), koji je na startu kvalifikacija bio bolji od Britanca Bilija Herisa. Turnir u Roterdamu pripada seriji 500, igra se u dvorani, na tvrdoj podlozi, za nagradni fond od 2,4 miliona evra. TAGOVI Hamad Međedović
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Hitan izveštaj lekara - evo šta se dešava sa Lajovićem nakon nesreće u Dejvis kupu

Hitan izveštaj lekara - evo šta se dešava sa Lajovićem nakon nesreće u Dejvis kupu

B92 pre 1 sat
Lajović izbegao težu povredu, ali nastup u Čileu neizvestan

Lajović izbegao težu povredu, ali nastup u Čileu neizvestan

Politika pre 1 sat
Loše vesti iz Čilea: Lajović zadobio ozbiljne povrede

Loše vesti iz Čilea: Lajović zadobio ozbiljne povrede

Sport klub pre 2 sata
Loše vesti za srpskog tenisera, udario u staklena vrata, pa zadobio ozbiljne povrede glave, lica i vilice!

Loše vesti za srpskog tenisera, udario u staklena vrata, pa zadobio ozbiljne povrede glave, lica i vilice!

Telegraf pre 2 sata
Isečeno lice Dušana Lajovića! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju

Isečeno lice Dušana Lajovića! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju

Večernje novosti pre 2 sata
Dejvis kup reprezentacija Srbije gubi 2:0 od Čilea

Dejvis kup reprezentacija Srbije gubi 2:0 od Čilea

Politika pre 3 sata
Hamad Međedović na korak do glavnog žreba Roterdama: U prvom kolu kvalifikacija izbacio vrlo poznatog tenisera

Hamad Međedović na korak do glavnog žreba Roterdama: U prvom kolu kvalifikacija izbacio vrlo poznatog tenisera

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŽrebATPATP listaHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Japanski snouborder Kimura osvojio zlato u disciplini big er na ZOI

Japanski snouborder Kimura osvojio zlato u disciplini big er na ZOI

Danas pre 20 minuta
Dan kada je Jelena rekla: „Ruku u vatru stavljam za Novaka Đokovića“

Dan kada je Jelena rekla: „Ruku u vatru stavljam za Novaka Đokovića“

Danas pre 1 sat
Aleksandar Katai na 350. meču stigao Dušana Savića

Aleksandar Katai na 350. meču stigao Dušana Savića

Danas pre 2 sata
Preminuo nekadašnji trener odbojkaške reprezentacije Jugoslavije Sava Grozdanović

Preminuo nekadašnji trener odbojkaške reprezentacije Jugoslavije Sava Grozdanović

Danas pre 2 sata
Ubedljiva pobeda Crvene zvezde protiv Novog Pazara

Ubedljiva pobeda Crvene zvezde protiv Novog Pazara

Danas pre 3 sata