Milić bio nadomak najveće pobede u karijeri, Srbija u teškoj situaciji protiv Čilea

Srpski mladi teniser Ognjen Milić izgubio je od Alehandra Tabila rezultataom 2:1, po setovima 6 (3):7, 6:2, 6:4, pa na taj način Čile ima dva boda posle prvog dana u okviru prvog kola kvalifikacija za Završni Dejvis kupa.

Nije uspeo 18-godišnji Milić u najvećem meču njegove karijere da savlada 73. tenisera sveta i donese Srbiji prvi bod iako je bio blizu posle osvajanja prvog seta. Pošto je Lajović izgubio u prvom meču, imao je određeni pritisak Milić, 462. igrač na ATP listi, koji je dobro započeo susret, ali je iskustvo Tabila presudilo. Prvi set je trajao duže od sat vremena, a obojica tenisera su razmenila po jedan brejk. Tabilo je prvi oduzeo servis rivali, ali Milića to nije