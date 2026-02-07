Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

RTS pre 48 minuta
Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

Rat u Ukrajini – 1.445. dan. Veći deo Ukrajine je bez struje, od Varšave je zatražena hitna pomoć. Sjedinjene Države predlažu da se do početka leta okonča rat. Rusi su testirali novo oružje "sarma".

Sibiha: Rusija dovodi celu Evropu u opasnost od nuklearne nesreće Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da ukrajinski partneri i mediji moraju odmah da deluju "kako bi zaustavili nuklearne teroriste u Moskvi", jer je Rusija nedavno intenzivirala napade na ukrajinski nuklearni energetski sistem, stvarajući direktan rizik od nuklearnog incidenta. "Ruska Federacija je nedavno intenzivirala napade na ukrajinski nuklearni energetski sistem,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ne smiruje se rat Orbana i Zelenskog: Mađarski premijer oštro udario na lidera Ukrajine: "Oni su neprijatelji, ne treba da…

Ne smiruje se rat Orbana i Zelenskog: Mađarski premijer oštro udario na lidera Ukrajine: "Oni su neprijatelji, ne treba da budu u EU"

Blic pre 59 minuta
Orban: Ukrajina je naš neprijatelj

Orban: Ukrajina je naš neprijatelj

B92 pre 1 sat
"Rusija dovodi celu Evropu u opasnost od nuklearne nesreće"

"Rusija dovodi celu Evropu u opasnost od nuklearne nesreće"

B92 pre 54 minuta
Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina - neprijatelj Mađarske

Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina - neprijatelj Mađarske

Sputnik pre 1 sat
Pokušao da ubije putinovog generala, pa pao u dubajiu: Nakon hapšenja osumnjičenog atentatora oglasio se Lavrov: "To je…

Pokušao da ubije putinovog generala, pa pao u dubajiu: Nakon hapšenja osumnjičenog atentatora oglasio se Lavrov: "To je teroristički čin"

Blic pre 1 sat
"Ukrajina je neprijatelj Mađarske"! Orban: Kijev želi da liši Budimpeštu ruskih energetskih resursa

"Ukrajina je neprijatelj Mađarske"! Orban: Kijev želi da liši Budimpeštu ruskih energetskih resursa

Kurir pre 2 sata
Orbanove optužbe: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, tražila da ne dobijamo ruske energente

Orbanove optužbe: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, tražila da ne dobijamo ruske energente

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinOEBSGuvernerMoskvaUkrajinaBriselŠvajcarskaRusijaPoljskaKijevDonald TrampMađarskaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

(Video) Šok priznanje bivšeg agenta CIA: "Prisluškujemo preko TV-a još od 80-tih, prate se telefoni, automobili, svaki vaš…

(Video) Šok priznanje bivšeg agenta CIA: "Prisluškujemo preko TV-a još od 80-tih, prate se telefoni, automobili, svaki vaš korak!"

Blic pre 13 minuta
Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Danas pre 9 minuta
„Evropa je razlog zašto Putin neće stati“: Kako se „diplomatski ples“ nastavlja u kojem je Ukrajina izmučena, Vašington i…

„Evropa je razlog zašto Putin neće stati“: Kako se „diplomatski ples“ nastavlja u kojem je Ukrajina izmučena, Vašington i Brisel ne čine ništa, a Moskva kupuje vreme

Danas pre 19 minuta
Politiko pojašnjava proceduru: Kako smeniti britanskog premijera Starmera u pet koraka

Politiko pojašnjava proceduru: Kako smeniti britanskog premijera Starmera u pet koraka

Danas pre 19 minuta
Predsednik ekstremno desničarske stranke u Francuskoj podržao Marin Le Pen

Predsednik ekstremno desničarske stranke u Francuskoj podržao Marin Le Pen

Danas pre 2 sata