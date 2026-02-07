Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

Rat u Ukrajini – 1.445. dan. Veći deo Ukrajine je bez struje, od Varšave je zatražena hitna pomoć. Sjedinjene Države predlažu da se do početka leta okonča rat. Rusi su testirali novo oružje "sarma".

Sibiha: Rusija dovodi celu Evropu u opasnost od nuklearne nesreće Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da ukrajinski partneri i mediji moraju odmah da deluju "kako bi zaustavili nuklearne teroriste u Moskvi", jer je Rusija nedavno intenzivirala napade na ukrajinski nuklearni energetski sistem, stvarajući direktan rizik od nuklearnog incidenta. "Ruska Federacija je nedavno intenzivirala napade na ukrajinski nuklearni energetski sistem,