Svi koji zbog nevremena nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

RTV pre 3 minuta  |  Tanjug, RTV
BEOGRAD - Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da će svi građani koji su u januaru u kontinuitetu više od 24 časa bez najave bili bez struje usled vremenskih neprilika, biti oslobođeni plaćanja računa za električnu energiju za ceo januar.

"Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede i Vlada Srbije predložili su da se svi građani koji su nenajavljeno, a u kontinuitetu više od 24 časa bili bez urednog napajanja električnom energijom usled vremenskih neprilika koja su zadesile više okruga u januaru mesecu, budu u celosti oslobođeni plaćanja januarskog računa", rekla je Mesarovićeva za Tanjug. Kako je dodala, u koordinaciji sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom,
