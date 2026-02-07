UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
VAŠINGTON,MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.445. dan. Američki i ukrajinski pregovarači razmatrali su mogućnost da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum već tokom marta, ali je takav vremenski okvir ocenjen kao malo verovatan zbog dubokih neslaganja oko teritorijalnih pitanja, navela su danas tri izvora upoznata sa tokom razgovora za Rojters.

Prema ocenama više izvora, najveća prepreka brzom postizanju mira ostaje pitanje Donbasa. Istovremeno, svaki eventualni mirovni sporazum bio bi podnet na referendum građanima Ukrajine, koji bi se održao istovremeno sa nacionalnim izborima, izjavilo je pet izvora koji su tražili anonimnost zbog privatne prirode pregovora. Američki pregovarački tim, koji predvode specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa, Džared Kušner, preneo je
