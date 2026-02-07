UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: SAD žele da okončaju rat Rusije protiv Ukrajine do početka leta; Putin pred izborom da zaustavi rat ili da proglasi mobilizaciju

VAŠINGTON, MOSKVA, KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države žele da okončaju rat Rusije protiv Ukrajine do početka leta, prenose danas ukrajinski mediji.

Amerikanci predlažu da strane okončaju rat do početka ovog leta i verovatno ce vršiti pritisak u tom smislu. Razumemo da njihova unutrašnja pitanja imaju uticaj i sigurno ce postati još relevantnija za njih, rekao je Zelenski novinarima, preneo je Ukrinform. Prema njegovim rečima, rok pre početka leta vezan je za početak kampanje za izbore za Kongres SAD na polovini predsedničkog mandata. Verovatno ce američka strana samo imati drugačiji priorite, a to je Kongres.