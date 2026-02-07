Novi detalji pucnjave u Novi Pazar: Ranjen T. I., napadač i dalje u bjekstvu pucnjava pistolj NOVI PAZAR – Muškarac koji je jutros ranjen u pucnjavi u Mitrovačkoj ulici, u naselju Lug kod zgrada „Simpo“, je T. I., potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi. Kako saznajemo, pucnjava se dogodila oko 6.40 sati, kada je na T. I. pucao za sada nepoznati napadač (NN), koji je u trenutku izvršenja krivičnog djela imao kapuljaču na glavi. Prema dostupnim informacijama, T. I.