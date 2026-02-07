Duci udario u staklena vrata: Stigle dobre vesti, slede analize

Povreda srpskog tenisera Dušana Lajovića srećom nije teže prirode, po svemu sudeći, navodi Teniski savez Srbije.

Tokom noći iz Čilea – gde Srbija s domaćinom igra Dejvis kup meč – stigle su vesti o bizarnoj povredi Lajovića. “Tokom meča Ognjena Milića, u toku 3. seta, Dušan Lajović je otišao u svlačionicu da donese energetski gel kako bi bila ukazana pomoć saigraču zbog grčeva. U želji da se što pre vrati na teren, u tunelu između svlačionica i terena je pokušao da izbegne linijske sudije i skupljače lopti, zbog čega je udario u staklena vrata”, navodi se u saopštenju TSS i