Partizan drhtao za bodove u Surdulici, hrabri Radnik umalo da poništi Sekovu partiju sezone

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Fudbaleri Partizana teškom mukom slavili su ovog popodneva na gostovanju Radniku u Surdulici 3:2 u meču 22. kola Super lige Srbije pošto je malo nedostajalo da domaćin u drugom poluvremenu poništi izvanrednu partiju Dembe Seka iz prvog dela igre.

Meč na krajnjem jugu Srbije obeležila su dva različita poluvremena. Radnik je stigao do vođstva u ranoj fazi, usledio je brutalan odgovor Partizana u režiji Seka, dok je u nastavku meča domaćin napadao, ali je tek u finišu uneo dramu. Sa samo dva poraza kod kuće u dosadašnjem delu šampionata fudbaleri surduličkog superligaša dočekali su vicešampiona Srbije, namerni da ostvare prvu pobedu protiv crno-belih pred domaćom publikom još od leta 2018. godine. Da im motiva
