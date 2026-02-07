Preporod Real Sosijedada, sa ovakvom igrom ni Evropa nije daleko!

Fudbaleri Real Sosijedada savladali su u San Sebastijanu ekipu Elćea rezultatom 3:1 u meču 23. runde španske Primere.

Izabranici Pelegrina Mataraca nastavili su sjajan niz mečeva bez poraza, te se trećim vezanim trijumfom na domaćem terenu približili mestima koja vode u Evropu. Veći posed lopte gostima nije doneo mnogo toga konkretnog, za razliku od Sosijedada koji je poveo u 24. minutu posle brze kontre i udarca Luke Sučića koji je tom prilikom imao i malo sreće. Nova radost za domaću publiku osledila je u 37. minutu kada je Mikel Ojarzabal iskoristio veliku grešku Elćea i