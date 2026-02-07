Građani koji su zbog snega bili duže od dana bez struje oslobođeni plaćanja janurskih računa

Sputnik pre 1 sat
Građani koji su zbog snega bili duže od dana bez struje oslobođeni plaćanja janurskih računa

Ministar privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da će svi građani koji su u januaru u kontinuitetu više od 24 časa bez najave bili bez struje usled vremenskih neprilika, biti oslobođeni plaćanja računa za električnu energiju za ceo januar.

"Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede i Vlada Srbije predložili su da se svi građani koji su nenajavljeno, a u kontinuitetu više od 24 časa bili bez urednog napajanja električnom energijom usled vremenskih neprilika koja su zadesile više okruga u januaru mesecu, budu u celosti oslobođeni plaćanja januarskog računa", rekla je Mesarovićeva za Tanjug. Kako je dodala, u koordinaciji sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Ministarka privrede: Svi koji nisu imali struju duže od 24 h biće oslobođeni plaćanja za januar

Ministarka privrede: Svi koji nisu imali struju duže od 24 h biće oslobođeni plaćanja za januar

Insajder pre 13 minuta
Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

RTV pre 1 sat
Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

NIN pre 53 minuta
Mesarović: Građani koji nisu imali struju više od 24 sata ne plaćaju januarski račun

Mesarović: Građani koji nisu imali struju više od 24 sata ne plaćaju januarski račun

Blic pre 1 sat
Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24h biće oslobođeni plaćanja za januar

Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24h biće oslobođeni plaćanja za januar

Euronews pre 1 sat
Ove grupe građana oslobođene januarskog računa za struju: Ministarka Mesarović otkrila sve o inicijativi predsednika Vučića…

Ove grupe građana oslobođene januarskog računa za struju: Ministarka Mesarović otkrila sve o inicijativi predsednika Vučića

Kurir pre 58 minuta
Građani koji su duže od 24 sata bili bez struje oslobođeni plaćanja za januar

Građani koji su duže od 24 sata bili bez struje oslobođeni plaćanja za januar

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeTanjugSnegsrbijastrujadruštvo

Regioni, najnovije vesti »

(VIDEO) Prate, snimaju, dobacuju: Nepoznate osobe provociraju studente koji su u poseti selu Darosava

(VIDEO) Prate, snimaju, dobacuju: Nepoznate osobe provociraju studente koji su u poseti selu Darosava

N1 Info pre 18 minuta
Ministarka privrede: Svi koji nisu imali struju duže od 24 h biće oslobođeni plaćanja za januar

Ministarka privrede: Svi koji nisu imali struju duže od 24 h biće oslobođeni plaćanja za januar

Insajder pre 13 minuta
Da li vas Picula plaća i ostale naprednjačke doskočice u Darosavi kod Aranđelovca (VIDEO)

Da li vas Picula plaća i ostale naprednjačke doskočice u Darosavi kod Aranđelovca (VIDEO)

Glas Šumadije pre 33 minuta
Na prostorije stranke Srbija centar u Aranđlovcu zalepljen plakat sa porukom – fašisti

Na prostorije stranke Srbija centar u Aranđlovcu zalepljen plakat sa porukom – fašisti

Glas Šumadije pre 23 minuta
Opasna rupa na Valakonjskom brdu oštetila više vozila: "Mi smo ovde praktično slepo crevo"

Opasna rupa na Valakonjskom brdu oštetila više vozila: "Mi smo ovde praktično slepo crevo"

Glas Zaječara pre 13 minuta