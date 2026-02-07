Loše vesti za srpskog tenisera, udario u staklena vrata, pa zadobio ozbiljne povrede glave, lica i vilice!

Loše vesti su stigle iz Čilea, kada je srpski teniser Dušan Lajović na meču Dejvis kupa snažno udario u staklenu pregradu između dve prostorije i od siline udarca se srušio na pod.

Sada je čileanski list "Deportivo" preneo informaciju da je Dušan Lajović zadobio kontuziju lobanje, posekotinu oralne sluzokože, uz par razlabavljenih zuba. Posle povrede glave, lica i vilica jasno je da Lajović neće moći da učestvuje u drugom danu Dejvis kupa, a Srbija ima veoma male šanse da prođe dalje, jer Čile vodi sa 2:0. - Bilo je teško igrati ovde. Znali smo da neće biti fer-pleja, ali ovo je Dejvis kup i ne mislim da je to odlučilo meč. Naravno da smo