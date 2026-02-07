Srbija gubi u Dejvis kupu od Čilea, Dušan Lajović poražen od 112. tenisera na svetu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Dejvis kup reprezentacija Srbije gubi posle prvog meča u Santijagu od Čilea, pošto Dušan Lajović nije uspeo da savlada domaćeg tenisera, Tomasa Bariosa Veru, koji je od njega bio bolji u dva seta - 0:2 (5:7, 6:7).

U prvom setu, Čileanac je poveo sa 5:2 i imao je šansu da završi ovaj deo igre i ranije, ali je Lajović ipak nekako uspeo da uzvrati brejkom i da dođe do 5:5. Tada je usledio novi pad u igri, a Barios Vera napravio je brejk i iskoristio prvu set loptu koja mu se ukazala na servisu Lajovića. U drugom setu je Lajović imao prednost brejka, koju je ispustio, da bi nakon toga spasio i tri meč lopte kod rezultata 5:4 za Čileanca, dok je Dušan imao servis. Otišlo se u
