"Vode se vrlo dobri razgovori o Ukrajini" Tramp: Nešto bi moglo da se desi

Večernje novosti
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da se vode "vrlo dobri razgovori" u vezi sa ratom između Rusije i Ukrajine, navodeći da bi kao rezultat pregovora "nešto moglo da se desi", bez iznošenja dodatnih detalja.

Foto: Tanjug "Veoma, veoma dobri razgovori danas, koji se tiču Rusija-Ukrajina. Nešto bi moglo da se desi", rekao je Tramp novinarima, preneo je Rojters. Rojters je juče preneo, pozivajući se na izvore, da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali o cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je, prema izvorima upoznatim sa razgovorima, verovatno da će taj rok biti probijen zbog neslaganja oko ključnog pitanja teritorije. Prema istim
Ukrajina Rusija Donald Tramp Rat u Ukrajini

