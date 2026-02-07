"Vode se vrlo dobri razgovori o Ukrajini" Tramp: Nešto bi moglo da se desi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da se vode "vrlo dobri razgovori" u vezi sa ratom između Rusije i Ukrajine, navodeći da bi kao rezultat pregovora "nešto moglo da se desi", bez iznošenja dodatnih detalja.

Foto: Tanjug "Veoma, veoma dobri razgovori danas, koji se tiču Rusija-Ukrajina. Nešto bi moglo da se desi", rekao je Tramp novinarima, preneo je Rojters. Rojters je juče preneo, pozivajući se na izvore, da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali o cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je, prema izvorima upoznatim sa razgovorima, verovatno da će taj rok biti probijen zbog neslaganja oko ključnog pitanja teritorije. Prema istim