Durent "presudio" Oklahomi bez Šeja - tripl-dabl "Bejbi Jokića" VIDEO

Košarkaši Hjuston Roketsa su savladali Oklahoma Siti Tander sa 112:106, u okviru NBA lige.

Oklahoma je na ovom meču bila bez prve zvezde i MVP-ja Šeja Gildžus-Aleksandera. Utakmica je bila izjednačena na startu, prva četvrtina završena je rezultatom 28:28, ali je Oklahoma uspela da dođe do +6 na poluvremenu (52:46). Ipak, usledio je preokret u trećoj četvrtini, Roketsi su dobili sa 34:22 i sa +6 otišli u poslednji kvartal (80:74). Vodila se velika borba u poslednjih 12 minuta meča, Oklahoma je uspela u nekoliko navrata da priđe Roketsima. U poslednja dva