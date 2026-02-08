Ogromna zainteresovanost za Vučićevu meru: Poslednji dan za legalizaciju bespravnih objekata VIDEO

B92 pre 3 sata
Ogromna zainteresovanost za Vučićevu meru: Poslednji dan za legalizaciju bespravnih objekata VIDEO

Građani Srbije još danas mogu da podnesu prijave za upis bespravnih po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome).

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana. Rok za podnošenje prijava je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć. Građani putem platforme dokumentaciju mogu predati danas do ponoći. "Naš uslužni centar radi do večeras do 20 časova. Po instrukciji koju smo zajedno sa Ministarstvom
