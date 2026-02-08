Tristan 4/5 trojke, Joviću 5 minuta - Litvanac sve zasenio

Košarkaši Majamija pobedili su kao gosti Vašington 132:101 u meču NBA lige.

Vizardsi su igrali drastično oslabljeni, bez pridošlica Trea Janga, Dianđela Rasela i Entonija Dejvisa koji je, kako je potvrđeno, zbog povrede završio sezonu. Majami je bio prejak za jedan od najslabijih timova lige koji je, istina, u poslednje vreme podigao formu i upisao nekoliko pobeda. Za poraženi sastav, koji je već na poluvremenu bio u zaostatku od 22 poena, Tristan Vukčević je bio više nego dobar sa 14 poena za 19 minuta u igri. Bivši košarkaš Partizana iz