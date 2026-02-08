Ministarstvo pravde: Vujić nije dobio packe u Briselu, netačne tvrdnje o dogovorima

Beta pre 1 sat

Ministarstvo pravde negiralo je danas da je dobilo "packe u Briselu" povodom nedavno usvojenih pravosudnih zakona, kako se pojavilo u pojedinim medijima, kao i da su netačne i neosnovane tvrdnje o navodnim dogovorima, pritiscima.

"Ministar pravde je, kao član Visokog saveta tužilaštva (VST) po položaju, inicijativu za održavanje sednice Saveta povodom odlučivanja o upućivanju javnih tužilaca u skladu sa izmenjenim zakonskim odredbama uputio je pre održavanja sastanaka u Briselu", navedeno je saopštenju.

Takođe i da "komunikacija i inicijative upućene VST predstavljaju deo redovnog institucionalnog procesa, uz puno poštovanje samostalnosti i nezavisnosti tog organa".

Ministar Nenad Vujić sastao je nedavno u sedištu Evropske komisije sa komesarom za pravosuđe Evropske unije Majk Mekgrat koji mu je, naveli su pojedini mediji, preneo da je Komisija nezadovoljna zbog usvojenih zakona i šta se od Srbije očekuje.

Predsednik Sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić izneo je juče tvrdnju da je Vujić, pod "pritiskom domaće i međunarodne javnosti", ponudio kompromisno rešenje vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac u vidu "zadržavanja njenih kadrova u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK)".

(Beta, 08.02.2026)