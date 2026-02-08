Ponovljeni izbori za predsednika RS na 136 biračkih mesta, Blanuša (SDS) ima prednost

Beta pre 15 minuta

Na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština danas se ponavljaju prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske, na osnovu odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), koja je na tim glasačkim mestima utvrdila brojne izborne nepravilnosti.

Najveći broj biračkih mesta na kojima će biti ponovljeni izbori je u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu.

Pravo glasa na ovim izborim ima oko 85.000 glasača.

Predsednik Gradske izborne komisije u Doboju Nenad Paleksić izjavio je danas za Radio-televiziju RS (RTRS) da će na 31 biračkom mestu u ovom gradu pravo glasa imati 17.562 građana.

On je naveo da je CIK sinoć razrešila četiri predsednika biračkih odbora u Doboju i njihove zamenike i imenovala nove.

Dodao je da je GIK izdao 404 akreditacije i da su prisutni posmatrači i iz drugih gradova.

Paleksić je istakao da su primili prijavu o neprimerenom i agresivnom ponašanju jednog posmatrača na biračkom mestu u Srednjoškolskom centru, koji je tražio na uvid lična dokumenta birača po dolasku na biračko mesto, na šta nema pravo.

"Taj posmatrač će biti upozoren da to ne radi, a ukoliko nastavi biće odstranjen, jer to nije dozvoljeno. Nećemo dozvoliti da se od Doboja napravi afera u vezi izbora", kazao je on.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku, koga je Sud BiH presudio na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

CIK je pre par dana objavila rezultate prema kojima, kada se oduzmu glasovi za biračkih mesta na kojima su izbori poništeni, opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) ima prednost od 5.700 glasova u odnosu na kandidata vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sinišu Karana.

(Beta, 08.02.2026)

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaZvornikIzbori

