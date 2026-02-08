"Bićeš ubijen, nema ko da te spase" Ovako je uhapšeni reketaš iz vračarskog klana pretio žrtvama: Nudio da ih štiti, a kad odbiju bacao bombe na lokale

Nekoliko osumnjičenih za bombaške napade u Beogradu uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Glavni osumnjičeni, Aleksandar A. zvani Kravica, priveden je pod optužbama za reketiranje i zastrašivanje Bombaši koji se sumnjiče da su mesecima uznemiravali građane napadima na lokale, restorane i kafiće u centru Beograda, "padaju" jedan po jedan posle hapšenja Aleksandra A. zvanog Kravica. Kako prenose domaći mediji, informacije ukazuju da iako je desetak osumnjičenih