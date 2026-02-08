"Bićeš ubijen, nema ko da te spase" Ovako je uhapšeni reketaš iz vračarskog klana pretio žrtvama: Nudio da ih štiti, a kad odbiju bacao bombe na lokale

Blic pre 3 sata
Nekoliko osumnjičenih za bombaške napade u Beogradu uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Glavni osumnjičeni, Aleksandar A. zvani Kravica, priveden je pod optužbama za reketiranje i zastrašivanje Bombaši koji se sumnjiče da su mesecima uznemiravali građane napadima na lokale, restorane i kafiće u centru Beograda, "padaju" jedan po jedan posle hapšenja Aleksandra A. zvanog Kravica. Kako prenose domaći mediji, informacije ukazuju da iako je desetak osumnjičenih
Novi detalji napada na kuću Zdravka Čolića: sumnja se da su uhapšeni bili deo vračarskog klana - ovako su mesecima reketirali ljude: "Nema ko da te spasi"

Blic pre 3 sata
"Bićeš ubijen, nema ko da te spase" Ovako je uhapšeni reketaš iz vračarskog klana pretio žrtvama: Nudio da ih štiti, a kad odbiju bacao bombe na lokale

Blic pre 3 sata
Novi detalji napada na kuću Zdravka Čolića: sumnja se da su uhapšeni bili deo vračarskog klana - ovako su mesecima reketirali ljude: "Nema ko da te spasi"

Blic pre 3 sata
"Pobiću vas, majku vam lopovsku" Duško sa više hitaca presudio Aleksandri, bili su svađi pre ubistva: Razlog sukoba za sada je…

"Pobiću vas, majku vam lopovsku" Duško sa više hitaca presudio Aleksandri, bili su svađi pre ubistva: Razlog sukoba za sada je misterija

Blic pre 4 sati
Dvojica Srba uhapšena u Crnoj Gori zbog pokušaja otmice: Upali u stan državljanina BiH, pesničili ga, ukrali telefon i novac…

Dvojica Srba uhapšena u Crnoj Gori zbog pokušaja otmice: Upali u stan državljanina BiH, pesničili ga, ukrali telefon i novac, pa stavili krpu preko usta!

Blic pre 4 sati
Jak zemljotres pogodio Krit: Nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima

Jak zemljotres pogodio Krit: Nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima

Kurir pre 24 sata