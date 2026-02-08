"Bistrimo svetsku politiku" Vučić na Petrovaradinskoj tvrđavi: "Kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije" (foto)

Blic pre 7 minuta
Vučić je jutros doručkovao ispred kioska brze hrane u Novom Sadu Posetio je sedmi Sajam zavičaja i Petrovaradinsku tvrđavu.

Predsednik Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram profilu kako provodi vreme u Novom Sadu nakon što je otvorio sedmi Sajam zavičaja. - Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije - napisao je Vučić na Instagramu. Inače, pre otvaranja sajma Vučić je zajedno sa Milošem Vučevićem i njegovim sinovima doručkovao u kiosku brze hrane
