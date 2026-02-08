(Foto) Ovde je pronađen kidnapovani Daniel Kajmakoski. Pevač bio vezan na zadnjem sedištu, otmičari pobegli

Blic pre 5 sati
(Foto) Ovde je pronađen kidnapovani Daniel Kajmakoski. Pevač bio vezan na zadnjem sedištu, otmičari pobegli

Otmica je izvršena od strane dvojice naoružanih muškaraca koji su ga nasilno ugurali u automobil.

Policija je primetila sumnjivo vozilo i pokušala da ga zaustavi, što je izazvalo poteru kroz grad. Daniel Kajmakoski je sinoć otet u Beogradu u Beton hali nakon nastupa, a policija i dalje traga za otmičarima koji su, nakon što su udarivši u bankinu, pobegli u pravcu šume na putu za Rumu. Na ovom mestu je pevač i pronađen, vezan na zadnjem sedištu automobila. Nakon što otmičari nisu želeli da stanu kada je policija pokušala da ih zaustavi, potera je krenula kroz
Ključne reči

Daniel Kajmakoski

