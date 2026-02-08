"Putin prodaje naftu, za nas je to legitimna meta" Zelenski poručio da će Ukrajina nastaviti da gađa energetsku infrastrukturu Rusije

Blic pre 2 sata
"Putin prodaje naftu, za nas je to legitimna meta" Zelenski poručio da će Ukrajina nastaviti da gađa energetsku infrastrukturu…
"Dakle, da li je to energetika ili vojni cilj? Iskreno, to je ista stvar," rekao je Zelenski Ova strategija ističe mogućnosti Ukrajine da naruši ekonomske izvore podrške ruske vojne operacije Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruska energetska infrastruktura legitiman cilj ukrajinskih napada, jer energetski sektor predstavlja izvor prihoda za proizvodnju oružja. - Ne moramo da biramo da li ćemo gađati vojni cilj ili energetiku. On
