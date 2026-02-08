Urušila se zgrada, više od 20 osoba zarobljeno Užas u Indiji: Osam ljudi spaseno, dvoje u teškom stanju, sve vrvi od policije i hitne pomoći

Uzrok incidenta se još uvek istražuje, a detaljna istraga biće sprovedena nakon okončanja spasilačkih operacija Teška mehanizacija se koristi u spasavanju uz mere opreza radi izbegavanja daljih povreda U indijskom gradu Kota u državi Radžastan urušila se zgrada, spaseno je osam osoba, a strahuje se da je oko 20 ljudi i dalje zarobljeno ispod ruševina. Lokalni zvaničnici saopštili su da su dve osobe, koje su izvučene, u teškom stanju i da su prebačene u bolnicu