Beograd: Izmene linija prevoza 18, 78, 45, 15N i 18N, zbog radova na Tošinom bunaru

Tokom radova u Ulici Tošin bunar, od 9. februara do 11. aprila doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz beogradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu u Ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Džona Kenedija do zone raskrsnice sa Ulicom Žarka Miladinovića. Tokom radova, vozila sa linija 18 i 78 će u oba smera saobraćati na trasi: Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka. Odatle će ići trasom: 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Teodora Hercla i dalje na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa režimom rada prevoza zbog