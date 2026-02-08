Hitna pomoć: Tri saobraćajna udesa, petoro lakše povređeno, nešto mirnija noć za ovu službu

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udese, u kojima je ; pet osobe lakše povređeno, rečeno je u ovoj službi agenciji Beta.

Ukupno je noćas intervenisala 121 put, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 18 puta na javnom mestu, delom zbog alkoholisanosti sugrađana. S obzirom na broj intervencija, kojih tokom vikenda bude i osetno više, kao i bez intervencija zbog teških povreda, ova noć za Hitnu pomoć je pretekla nešto mirnije.