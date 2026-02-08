Policijska uprava Niš građanima: Ne uplaćujte pozajmice dok ne proverite račune

Danas pre 2 sata  |  Beta
Policijska uprava Niš građanima: Ne uplaćujte pozajmice dok ne proverite račune

Policijska uprava u Nišu upozorila je građane na prevare putem popularne aplikacije za razmenu poruka.

Naveli su da korisnici te aplikacije dobijaju poruke sa naloga osoba koje poznaju i u kojima se od njih traži hitna pozajmica veće sume novca. Od građana se, kazali su, traže da uplate novac na žiro račun naveden u tim porukama, a koji ne pripada osobama koje poznaju. Sumnja se da je veći broj građana dobio ovakve poruke, piše u saopštenju. „Apelujemo na građane da ukoliko dobiju ovakve poruke to odmah prijave policiji, odnosno da ne uplaćuju novac dok se ne uvere
