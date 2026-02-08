Ministarka Sofronijević u Inđiji: Legalizacija i infrastrukturni projekti u fokusu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetila je danas Inđija, gde je nakon radnog sastanka obišla i opštinsku kancelariju za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Tom prilikom, ministarka je istakla da je do sada oko 2,4 miliona građana Srbije podnelo zahtev za legalizaciju u okviru programa „Svoj na svome“, navodeći da taj broj pokazuje poverenje građana u državu i njene institucije. „Ovo je snažan pokazatelj da građani prepoznaju napore države da reši jedno od najvažnijih životnih pitanja – pitanje imovine. Upravo zbog velikog interesovanja, u narednom periodu sledi i druga faza projekta“, rekla je Sofronijević. Kako je