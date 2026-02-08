U Zaječaru danas promenljivo oblačno i toplije vreme

Tokom jutarnjih sati u nižim predelima i kotlinama očekuje se pojava magle i niske oblačnosti, dok će se u nastavku dana zadržati umereno do potpuno oblačno vreme.

Na visokim planinama povremeno će provejavati slab sneg, dok će se sunčani intervali zadržati uglavnom na severu zemlje. U nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova, magla i niska oblačnost mogu se zadržati i tokom dana, a tek ponegde se očekuje slaba kiša. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će na istoku zemlje povremeno biti i pojačan. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 1 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 9 do 14 stepeni.