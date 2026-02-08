Musa podigao prašinu pred gostovanje u Beogradu: „Možemo da pobedimo bilo koga u Evropi, ne samo Partizan!“

Hot sport pre 17 minuta
Musa podigao prašinu pred gostovanje u Beogradu: „Možemo da pobedimo bilo koga u Evropi, ne samo Partizan!“

Musa samouveren pred meč sa crno-belima! Velika borba za prvo mesto Grupe A održaće se u ponedeljak od 20 časova, kada će se Partizan i Dubai sastati u okviru 18. kola ABA lige.

Uoči duela u Beogradu, svoje utiske i očekivanja podelili su Džanan Musa i trener Dubaija Jurica Golemac. Reprezentativac BiH je jasno stavio do znanja da njegov tim dolazi motivisan i da veruje u pobedu ukoliko zadrži isti nivo igre kao u prethodnim duelima sa Olimpijakosom i Realom: – „Moramo da imamo pristup kakav smo imali u poslednje dve utakmice, taj stav koji smo imali u prethodnim mečevima bio je presudan za pobede. Moramo da držimo zajedno i da se držimo
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Penjaroja nahvalio Dubai, pa pozvao navijače da pomognu u borbi za prvo mesto!

Penjaroja nahvalio Dubai, pa pozvao navijače da pomognu u borbi za prvo mesto!

Sportske.net pre 17 minuta
Nastavlja se agonija Hapoela, Micić van tima, Itudis blizu otkaza!

Nastavlja se agonija Hapoela, Micić van tima, Itudis blizu otkaza!

Sportske.net pre 12 minuta
Agonija Hapoela se nastavlja - Micić nije igrao!

Agonija Hapoela se nastavlja - Micić nije igrao!

B92 pre 22 minuta
Nedović okončava krizu i štrajk: Srpski reprezentativac cepao mrežice trojkama!

Nedović okončava krizu i štrajk: Srpski reprezentativac cepao mrežice trojkama!

Hot sport pre 37 minuta
Utešna pobeda FMP-a nad Studentskim centrom u Podgorici

Utešna pobeda FMP-a nad Studentskim centrom u Podgorici

RTS pre 46 minuta
ABA liga! Važna pobeda Igokee za plasman dalje!

ABA liga! Važna pobeda Igokee za plasman dalje!

Kurir pre 1 sat
Vasa Micić van tima, Hapoel opet užasan! Itudisu odzvonilo?

Vasa Micić van tima, Hapoel opet užasan! Itudisu odzvonilo?

Sport klub pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanDubaiOlimpijakosABA liga

Sport, najnovije vesti »

Ko je Lindzi Von koja je doživela težak pad na ZOI?

Ko je Lindzi Von koja je doživela težak pad na ZOI?

Danas pre 22 minuta
Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Danas pre 2 sata
Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Danas pre 4 sati
Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Danas pre 3 sata
Vraća li se konačno na teren: Oklahoma prosledila Topića!

Vraća li se konačno na teren: Oklahoma prosledila Topića!

Hot sport pre 2 minuta