Musa podigao prašinu pred gostovanje u Beogradu: „Možemo da pobedimo bilo koga u Evropi, ne samo Partizan!“

Musa samouveren pred meč sa crno-belima! Velika borba za prvo mesto Grupe A održaće se u ponedeljak od 20 časova, kada će se Partizan i Dubai sastati u okviru 18. kola ABA lige.

Uoči duela u Beogradu, svoje utiske i očekivanja podelili su Džanan Musa i trener Dubaija Jurica Golemac. Reprezentativac BiH je jasno stavio do znanja da njegov tim dolazi motivisan i da veruje u pobedu ukoliko zadrži isti nivo igre kao u prethodnim duelima sa Olimpijakosom i Realom: – „Moramo da imamo pristup kakav smo imali u poslednje dve utakmice, taj stav koji smo imali u prethodnim mečevima bio je presudan za pobede. Moramo da držimo zajedno i da se držimo