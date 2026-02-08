Železničar razbio Spartak: Četa Radomira Kokovića trasira put ka Evropi!

Hot sport pre 4 sati
Železničar razbio Spartak: Četa Radomira Kokovića trasira put ka Evropi!

Sjajna predstava Pančevaca Fudbaleri Železničara ostvarili su ubedljivu pobedu u Subotici protiv Spartaka rezultatom 3:0 u okviru 22. kola Superlige Srbije i dodatno učvrstili poziciju u gornjem delu tabele.

Ekipa iz Pančeva ovom pobedom stigla je do 37 bodova i ostala na četvrtom mestu, čime je zadržala prednost od četiri boda u odnosu na Novi Pazar u borbi za izlazak na evropsku scenu. Gosti su od samog početka nametnuli ritam i brzo rešili pitanje pobednika. Već u šestom minutu Simao Pedro doveo je Železničar u vođstvo. Samo trinaest minuta kasnije isti igrač upisao je asistenciju, a Kristijan Šekularac preciznim udarcem povećao prednost na 0:2. Spartak nije uspeo
