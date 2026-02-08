Sutra hladnije i vetrovito: Magla u gradovima, snežni pokrivač u brdsko-planinskim predelima

IndeksOnline pre 2 sata
Sutra hladnije i vetrovito: Magla u gradovima, snežni pokrivač u brdsko-planinskim predelima

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutro i pre podne u većini regiona biti prisutna niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 metara uz slab i promenljiv vetar, a u toku dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme sa lokalnom pojavom slabe kiše.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar – pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare
