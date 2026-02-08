Jutarnji sendvič u Novom Sadu pa otvaranje Sajma zavičaja

Jutarnji sendvič u Novom Sadu pa otvaranje Sajma zavičaja

Predsednik Srbije objavio je na mrežama da je danas u poseti Novom Sadu.

Kako je naveo na Instagramu, druži se da predsednikom SNS Milošem Vučevićem i njegovim sinovima. „Jutarnji sendvič u Novom Sadu sa Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sad zajedno među Krajišnike na sajam“, napisao je Vučić. Vučić je na Novosadskom sajmu danas otvara sedmi Sajam zavičaja. Otvaranju prisustvuju i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović, Milica Đurđević – Stamenkovski, Adrijana
