Priveden osumnjičeni za ranjavanje visokog ruskog vojnog zvaničnika

Ruska Savezna bezbednosna služba (FSB) saopštila je danas da je u Dubaiju priveden i predat Rusiji čovek osumnjičen da je pucao u zamenika šefa ruske vojne obaveštajne službe u Moskvi.

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev u petak je pogođen s nekoliko hitaca ispred svog stana u severozapadnom delu grada i prebačen je u bolnicu, a prema prvim izveštajima nalazi se u kritičnom stanju. Napad je usledio posle niza ubistava visokih vojnih zvaničnika za koje je Rusija okrivila Ukrajinu. FSB je saopštio da je Ljubomir Korba, državljanih Rusije uhapšen u Dubaiju pod sumnjom da je on pucao u Aleksejeva. U saopštenju objavljenom na njihovom portalu FSB