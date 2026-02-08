"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

Kurir pre 4 minuta
"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

Po ko zna koji put Nikola Jokić je pokazao da mu rekordi i individualna priznanja trenutno ne znače mnogo - čovek samo želi da njegov tim pobedi! Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago rezultatom 136:120, a Nikola je bio centralna figura meča.

Zabeležio je 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija, stigao do 182. tripl-dabla u karijeri i prestigao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste. Kada su ga nakon meča zamolili da prokomentariše rušenje neverovatnog rekorda, skromnom Srbinu bilo je neprijatno da priča svojim podvizima. "Uvek kažem, to je nešto za posle karijere. Sada uživaš u momentu, u tom danu, a to je za posle karijere", rekao je Nikola. Trener Nagetsa Dejvid Adelman poklonio je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

Mondo pre 9 minuta
Trener Denvera: "To se ne dešava, osim ako niste Jokić" VIDEO

Trener Denvera: "To se ne dešava, osim ako niste Jokić" VIDEO

B92 pre 3 minuta
(Video) Srbin ruši rekorde: Jokić drugi u istoriji po broju tripl-dabl učinaka u NBA ligi

(Video) Srbin ruši rekorde: Jokić drugi u istoriji po broju tripl-dabl učinaka u NBA ligi

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Istorijsko veče za Jokića! Srušio Čikago i ispisao nove stranice istorije NBA: Pogledajte fotografije Srbina sa spektakla u…

Istorijsko veče za Jokića! Srušio Čikago i ispisao nove stranice istorije NBA: Pogledajte fotografije Srbina sa spektakla u "Junajted centru"

Kurir pre 38 minuta
Edukujte se ko je oskar robertson i koga je naš Nikola prestigao: Trener preponosan što ima šansu da va vodi Nikolu Jokića!

Edukujte se ko je oskar robertson i koga je naš Nikola prestigao: Trener preponosan što ima šansu da va vodi Nikolu Jokića!

Hot sport pre 23 minuta
Stvarno najbolji: Moćni Jokić srušio Čikago

Stvarno najbolji: Moćni Jokić srušio Čikago

Euronews pre 1 sat
Raspoloženi Jokić ostavlja rekorde za kraj karijere: "Ima da lažem baš dobro"

Raspoloženi Jokić ostavlja rekorde za kraj karijere: "Ima da lažem baš dobro"

Sportske.net pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČikagoOskarNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Remi Vranjanaca u poslednjoj proveri: GFK Dubočica - Dinamo Jug 0:0

Remi Vranjanaca u poslednjoj proveri: GFK Dubočica - Dinamo Jug 0:0

Vranje news pre 9 minuta
Real - Može li to bolje?

Real - Može li to bolje?

Sportske.net pre 8 minuta
"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

Mondo pre 9 minuta
"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

Kurir pre 4 minuta
Trener Denvera: "To se ne dešava, osim ako niste Jokić" VIDEO

Trener Denvera: "To se ne dešava, osim ako niste Jokić" VIDEO

B92 pre 3 minuta