"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

Po ko zna koji put Nikola Jokić je pokazao da mu rekordi i individualna priznanja trenutno ne znače mnogo - čovek samo želi da njegov tim pobedi! Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago rezultatom 136:120, a Nikola je bio centralna figura meča.

Zabeležio je 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija, stigao do 182. tripl-dabla u karijeri i prestigao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste. Kada su ga nakon meča zamolili da prokomentariše rušenje neverovatnog rekorda, skromnom Srbinu bilo je neprijatno da priča svojim podvizima. "Uvek kažem, to je nešto za posle karijere. Sada uživaš u momentu, u tom danu, a to je za posle karijere", rekao je Nikola. Trener Nagetsa Dejvid Adelman poklonio je