Kurir saznaje: Poznati pevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu!

Kurir pre 6 minuta
Kako saznajemo, Daniel Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i trazili 20 000 evra. - Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor Kurira. Daniel Kajmakoski rođen je u Strugi u današnjoj Severnoj Makedoniji 1983. godine. Sa šest godina se sa roditeljima
