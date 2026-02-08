Makedonska policija sprečila beg zatvorenika: Spremali mu paraglajder, falio samo povoljan vetar! Evo kako je osujećen plan

Paraglajder sa sedištem bio je spreman za zatvorenika da mu pomogne da "odleti" iz Idrizova - trebalo je samo da dune slab vetar.

Paraglajder sa sedištem, pripremljen za sklapanje i bekstvo, pronađen je u zatvoru Idrizovo, potvrdio je direktor Zoran Jovanovski u podkastu "Pretres". Prema njegovim rečima, plan za bekstvo otkriven je nakon što su osobe koje su ga pripremale izdane od strane cimera. Jovanovski je izjavio da je paraglajder bio smešten u torbu i pronađen tokom renoviranja krova. Po otvaranju torbe, otkriveni su delovi letelice, a dodatno su pronađeni sedište i gumene ručke za