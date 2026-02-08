Makedonska policija sprečila beg zatvorenika: Spremali mu paraglajder, falio samo povoljan vetar! Evo kako je osujećen plan

Kurir pre 1 sat
Makedonska policija sprečila beg zatvorenika: Spremali mu paraglajder, falio samo povoljan vetar! Evo kako je osujećen plan

Paraglajder sa sedištem bio je spreman za zatvorenika da mu pomogne da "odleti" iz Idrizova - trebalo je samo da dune slab vetar.

Paraglajder sa sedištem, pripremljen za sklapanje i bekstvo, pronađen je u zatvoru Idrizovo, potvrdio je direktor Zoran Jovanovski u podkastu "Pretres". Prema njegovim rečima, plan za bekstvo otkriven je nakon što su osobe koje su ga pripremale izdane od strane cimera. Jovanovski je izjavio da je paraglajder bio smešten u torbu i pronađen tokom renoviranja krova. Po otvaranju torbe, otkriveni su delovi letelice, a dodatno su pronađeni sedište i gumene ručke za
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zatvorenik zamalo da odleti: Plan za bekstvo šokirao Makedoniju, sve razotkriveno u poslednji čas

Zatvorenik zamalo da odleti: Plan za bekstvo šokirao Makedoniju, sve razotkriveno u poslednji čas

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SkopljeparaglajderZatvor

Svet, najnovije vesti »

Istraga o otpremnini Mandelsonu nakon smene sa mesta ambasadora u SAD

Istraga o otpremnini Mandelsonu nakon smene sa mesta ambasadora u SAD

Politika pre 20 minuta
Tropski ciklon Mičel približava se regionu Pilbara, luke zatvorene

Tropski ciklon Mičel približava se regionu Pilbara, luke zatvorene

Politika pre 20 minuta
Urušila se zgrada u Indiji, 8 osoba izvučeno, strahuje se da su mnogi zarobljeni

Urušila se zgrada u Indiji, 8 osoba izvučeno, strahuje se da su mnogi zarobljeni

Telegraf pre 20 minuta
Poplave biblijskih razmera prete da potope ovu zemlju. Izdato skoro 100 upozorenja na nezapamćeno nevreme: nivoi reka rastu…

Poplave biblijskih razmera prete da potope ovu zemlju. Izdato skoro 100 upozorenja na nezapamćeno nevreme: nivoi reka rastu, katastrofa neizbežna

Blic pre 1 sat
Ilon Mask i Mark Zakerberg na večeri sa Epstinom

Ilon Mask i Mark Zakerberg na večeri sa Epstinom

Politika pre 1 sat