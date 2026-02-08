Monstruozno zakucavanje reprezentativca Srbije! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i ekipa ostali u neverici! (video)

Kurir pre 3 sata
Monstruozno zakucavanje reprezentativca Srbije! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i…
Košarkaši Vašingtona u derbiju začelja poraženi su od Bruklin Netsa rezulatom 127:113, a srpski košarkaš Tristan Vukčević imao je solidnu rolu na ovoj utakmici. Za nešto više od 20 minuta igre bivši as Partizana zabeležio je 14 poena (6/12 šut iz igre, 1/4 za tri), dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu. Tristan je izveo i jedan od najlepših poteza na meču, pošto je u prvoj deonici spektakularno zakucao preko protivničkog igrača.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nikola Jokić prestigao Oskara Robertsona po broju tripl dabl učinaka u karijeri

Nikola Jokić prestigao Oskara Robertsona po broju tripl dabl učinaka u karijeri

Danas pre 1 sat
Denver prekinuo niz poraza, tripl-dabl Jokića protiv Čikaga

Denver prekinuo niz poraza, tripl-dabl Jokića protiv Čikaga

RTS pre 3 sata
Jokić se poigravao u NBA i ponovo pisao istoriju, posle ga dobar prijatelj uporedio sa legendarnim sportistom!

Jokić se poigravao u NBA i ponovo pisao istoriju, posle ga dobar prijatelj uporedio sa legendarnim sportistom!

Telegraf pre 3 sata
Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona od Bruklina

Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona od Bruklina

RTS pre 4 sati
Bez Šeja ne ide - šampion ponovo pao! Hjuston srušio Oklahomu, Šengun zabeležio tripl-dabl!

Bez Šeja ne ide - šampion ponovo pao! Hjuston srušio Oklahomu, Šengun zabeležio tripl-dabl!

Kurir pre 3 sata
(VIDEO) Jokić: Mislim da igram košarku na pravi način

(VIDEO) Jokić: Mislim da igram košarku na pravi način

Sport klub pre 4 sati
"Ja sam kriv, upropastio sam Jokićevu partiju": Amerikanac u svlačionici priznao grešku

"Ja sam kriv, upropastio sam Jokićevu partiju": Amerikanac u svlačionici priznao grešku

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanVašingtonTristan Vukčević

Sport, najnovije vesti »

Lindzi Von teško se povredila na spustu tokom Zimskih olimpijskih igara

Lindzi Von teško se povredila na spustu tokom Zimskih olimpijskih igara

Nedeljnik pre 29 minuta
(Foto) Američka skijašica Lindzi Von doživela težak pad tokom spusta na Zimskim olimpijskim igrama

(Foto) Američka skijašica Lindzi Von doživela težak pad tokom spusta na Zimskim olimpijskim igrama

Newsmax Balkans pre 9 minuta
Vreme je za Superbol LX – meč koji prati cela planeta Patriotsi i Sihoksi ponovo u duelu za trofej!

Vreme je za Superbol LX – meč koji prati cela planeta Patriotsi i Sihoksi ponovo u duelu za trofej!

Hot sport pre 40 minuta
Partizan je i dalje u borbi za prvo mesto: Derbi kola donosi šansu da se dodatno zaokrene sezona!

Partizan je i dalje u borbi za prvo mesto: Derbi kola donosi šansu da se dodatno zaokrene sezona!

Hot sport pre 4 minuta
Blamaža godine: Na Areni sport zaboravili da se utakmica Borac – Kluž igra u Čačku?

Blamaža godine: Na Areni sport zaboravili da se utakmica Borac – Kluž igra u Čačku?

Morava info pre 10 minuta