Monstruozno zakucavanje reprezentativca Srbije! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i ekipa ostali u neverici! (video)

Košarkaši Vašingtona u derbiju začelja poraženi su od Bruklin Netsa rezulatom 127:113, a srpski košarkaš Tristan Vukčević imao je solidnu rolu na ovoj utakmici. Za nešto više od 20 minuta igre bivši as Partizana zabeležio je 14 poena (6/12 šut iz igre, 1/4 za tri), dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu. Tristan je izveo i jedan od najlepših poteza na meču, pošto je u prvoj deonici spektakularno zakucao preko protivničkog igrača.