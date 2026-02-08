Ovo su atentatori na generala Aleksejeva! Uhapšeni u Dubaiju i Moskvi, Ukrajinka uspela da pobegne! (foto/video)

Atentator Ljubomir Korba, osumnjičen za napad na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, uhapšen je u Dubaijuuz pomoć vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, javlja ruska državna agencija RIA.

Korba, ruski državljanin, bio je neposredni izvršitelj napada u Moskvi pre dva dana. Napad se dogodio u petak, 29. decembra, u stambenoj zgradi u Moskvi. Korba se sumnjiči da je pucao u Aleksejeva najmanje tri puta iz pištolja s prigušivačem, a zatim pobegao s mesta događaja. General je odmah prevezen u bolnicu, dok je napadač nekoliko sati kasnije napustio Rusiju. FSB je objavio snimke nadzornih kamera koji navodno prikazuju put napadača od stambene zgrade do