"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

Nikola Jokić piše nove stranice istorije u NBA ligi.

U Čikagu je doneo pobedu Denveru (136:120) i upisao 182. tripl-dabl u karijeri (22, 17as, 14sk) i prestigao Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste u toj kategoriji. Po završetku meča je pričao i na srpskom i na engleskom i vidi se da mu je bilo neprijatno da priča o rekordu. "Bitna utakmica za nas, imali smo tri poraza u nizu, te tesne utakmice protiv Njujorka i Detroita. Nismo uspeli da pobedimo .Vratio nam se Kem Džonson što je dobro za nas. Vratili smo se