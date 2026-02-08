Detaljna prognoza RHMZ za naredne dane: Danas do 14 stepeni, a od sutra drastična promena i jak vetar

U jutarnjim satima i pre podne mestimično je maglovito, a vozačima se savetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti.

Tokom dana biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, dok se na visokim planinama povremeno očekuje i slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak, severozapadnog pravca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni. Početkom naredne sedmice u košavskom području očekuje se uspostavljanje i jačanje jugoistočnog vetra, koji će povremeno dostizati i olujne udare. Prema prognozama, od petka se očekuje slabljenje