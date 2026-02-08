Prva slika spasavanja otetog pevača Daniela u Beogradu: Otmičari i dalje u bekstvu nakon nesreće kod Rume (Foto)

Mondo pre 4 sati  |  Aleksandar Blagić
Prva slika spasavanja otetog pevača Daniela u Beogradu: Otmičari i dalje u bekstvu nakon nesreće kod Rume (Foto)

Poznati makedonski pevač Daniel Kajmakoski otet je u Beogradu u petak 6. oktobra nakon nastupa kod Beton hale, a na društvenim mrežama se pojavila fotografija neposredno nakon spasavanja.

Otmičari su ga strpali u automobili, ali su doživeli saobraćajnu nesreću kod Rume nakon čega su njega vezanog ostavili u vozilu, a oni su peške nastavili da beže od policije. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija nakon spasavanja Kajmakoskog. Policija je ubrzo stigla na mesto gde su otmičari doživeli nesreću i u vozilu su zatekli vezanog pevača. "Policija je odmah blokirala deo puta, nakon čega su krenuli u potragu za otmičarima. Kada su prišli vozilu,
