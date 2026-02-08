Stiže nagli preokret vremena, meteorolog otkrio kad će pasti sneg: Spremite se za kišu i poledicu

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Stiže nagli preokret vremena, meteorolog otkrio kad će pasti sneg: Spremite se za kišu i poledicu

Nakon prolećnih temperatura usred zime u februaru, nagla promena vremena stiže u Srbiju sutra, u ponedeljak 9. februara prema novoj vremenskoj prognozimeteorologa Đorđa Đurića.

Prema njegovoj najavi za "Telegraf", u utorak će pasti i sneg, čak i u nekim nižim predelima. "Srbija sutra očekuje naglu promenu vremena. Tokom dana biće slabe kiše, dok se ujutru očekuje jače zahlađenje, sa kišom na planinama i snegom u istočnoj Srbiji", započeo je Đurić. Maksimalna temperatura ići će do 10 stepeni. Duvaće vetar, a u utorak će pasti sneg, čak i u nekim nižim predelima. "Maksimalna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. U košavskom području
