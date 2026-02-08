U Dubaiju uhapšen atentator na ruskog generala: Oglasio se FSB, Lavrov optužuje Ukrajinu

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je u nedelju da je u Dubaiju uhapšen muškarac osumnjičen za oružani napad na visokog ruskog vojnog obaveštajca Vladimira Aleksejeva u Moskvi.

Osumnjičeni je izručen Rusiji, prenosi Reuters pozivajući se na ruske izvore. General-pukovnik Vladimir Aleksejev, zamenik načelnika GRU-a, ruske vojne obaveštajne službe, upucan je u petak sa više hitaca u jednoj stambenoj zgradi u Moskvi, potvrdili su istražni organi. Prema navodima ruskih medija, Aleksejev je nakon napada operisan. FSB je naveo da je zbog sumnje da je izvršio napad u Dubaiju uhapšen ruski državljanin Ljubomir Korba. Prema informacijama ruskih